Коронавірус в Німеччині: Меркель назвала пандемію найбільшим викликом в історії ФРН, фото — BZ Berlin

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Коронавірус в Німеччині став найбільшим викликом в історії ФРН. Уряд, парламент, вся країна зіткнулися з випробуванням, якого ще не було з часу закінчення Другої світової війни і часів заснування Федеративної Республіки Німеччина.

Про це сьогодні заявила під час виступу в Бундестазі канцлер ФРН Ангела Меркель. Вона запевнила, що Берлін фінансово підтримає Європейський Союз та Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Ми будемо змушені ще довго жити з цим вірусом. У нас хороша статистика, але ще рано радіти цьому, нам і далі треба бути дисциплінованими, — заявила Меркель.

Канцлер також стверджувала, що за весь час її перебування на чолі уряду ще жодне рішення не давалося їй так важко, як рішення про обмеження соціальних контактів для громадян під час поширення коронавірусу в Німеччині.

Меркель заявила, що ВООЗ є для влади Німеччини незамінним партнером в боротьбі з поширенням коронавируса, і уряд країни повністю підтримує діяльність організації. Вона висловила побоювання, що ослаблення владою кількох федеральних земель заходів щодо боротьби з коронавірусом у Німеччині може привести до нової хвилі епідемії.

Канцлер також сигналізувала про готовність Німеччини збільшити внески до загального бюджету ЄС.