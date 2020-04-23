Коронавирус в Германии: Меркель назвала пандемию самым большим вызовом в истории ФРГ, фото - BZ Berlin

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Коронавирус в Германии стал самым большим вызовом в истории ФРГ. Правительство, парламент, вся страна столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны и времен основания Федеративной Республики Германия.

Об этом сегодня заявила во время выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заверила, что Берлин финансово поддержит Европейский Союз и Всемирную организацию здравоохранения.

Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом. У нас хорошая статистика, но еще рано радоваться этому, нам и дальше надо быть дисциплинированными, — заявила Меркель.

Канцлер также утверждала, что за все время ее пребывания во главе правительства еще ни одно решение не давалось ей так трудно, как решение об ограничении социальных контактов граждан во время распространения коронавируса в Германии.

Меркель заявила, что ВОЗ является для власти Германии незаменимым партнером в борьбе с распространением коронавируса, и правительство страны полностью поддерживает деятельность организации. Она выразила опасение, что ослабление властью нескольких федеральных земель мер по борьбе с коронавирусом в Германии может привести к новой волне эпидемии.

Канцлер также сигнализировала о готовности Германии увеличить взносы в общий бюджет ЕС.