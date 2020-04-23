Коронавирус в Китае. Фото: Reuters/Aly Song

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Коронавирус в Китае диагностирован у 83 тыс. жителей. Некоторое время в стране практически не фиксировали новые случаи заболевания, однако вчера власти страны решили закрыть на карантин город Харбин (столицу провинции Хэйлунцзян), в котором проживает около 10 млн человек.

Именно там была зафиксирована новая вспышка коронавируса — пациент из-за халатности врачей заразил как минимум 78 человек. У мужчины ухудшилось состояние здоровья в начале апреле, однако врачи не сделали ему тест на коронавирус и положили в общую палату. Об этом пишет Kyodo News.

В самом городе ввели усиленные карантинные ограничения. При въезде в провинцию человек должен пройти 28-дневный карантин (14 дней под наблюдением в стационаре и 14 дней на дому с тестами на обнаружение вируса и антител). Усилены меры контроля на границе. Также было рекомендовано ношение масок и усиленный контроль за местным населением.

Также с 22 апреля закрыт въезд и выезд в населенные пункты провинции за исключением доставки грузов. Закрыты все общественные места, а также отменены массовые мероприятия. Жители должны выдерживать безопасную дистанцию не менее 1,5 метра. Также местные жители для выхода из дома должны иметь QR-код, подтверждающий, что они не больны COVID-19.

Из-за вспышки коронавируса власти провинции опасаются, что Харбин может стать новым эпицентром распространения COVID-19 в стране.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в мире подтверждены более 2,6 млн случаев заболевания коронавирусом.