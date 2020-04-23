Коронавірус у Китаї. Фото: Reuters/Aly Song

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Коронавірус у Китаї діагностований у 83 тис. осіб. Деякий час у країні практично не фіксували нові випадки захворювання, проте вчора влада країни вирішила закрити на карантин місто Харбін (столицю провінції Хейлунцзян), у якому проживає близько 10 млн осіб.

Саме там був зафіксований новий спалах коронавірусу — пацієнт через халатність лікарів заразив щонайменше 78 осіб. У чоловіка погіршився стан здоров’я на початку квітні, проте лікарі не зробили йому тест на коронавірус і поклали до загальної палати. Про це пише Kyodo News.

У самому місті ввели посилені карантинні обмеження. При в’їзді у провінцію особа повинна пройти 28-денний карантин (14 днів під наглядом у стаціонарі і 14 днів на дому з тестами на виявлення вірусу і антитіл). Посилені заходи контролю на кордоні. Також було рекомендовано носіння масок і посилений контроль за місцевим населенням.

Окрім того, з 22 квітня закритий в’їзд і виїзд в населені пункти провінції за винятком доставки вантажів. Закриті усі громадські місця, а також скасовані масові заходи. Жителі повинні зобов’язані тримати безпечну дистанцію — щонайменше 1,5 метра. Також місцеві жителі для виходу з дому повинні мати QR-код, що підтверджує, що вони не хворі на COVID-19.

Через спалах коронавірусу влада провінції побоюється, що Харбін може стати новим епіцентром поширення COVID-19 в країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 квітня у світі підтверджено понад 2,6 млн випадків захворювання коронавірусом.