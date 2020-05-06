Меркель осторожно открывает Германию: в ФРГ снова смягчили карантин, фото — AP

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Смягчение карантина вновь состоится в Германии. Об этом объявила сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Хотя карантин продлится до 5 июня, власти объявили об ослаблении действующих ограничений социальных контактов. В дальнейшем будет разрешено собираться или прогуливаться вместе не более чем двум семьям (сейчас — одна семья).

Вопрос ослабления мер остается в компетенции властей федеральных земель, поэтому не исключено, что земли смогут устанавливать более строгие или мягкие правила.

Также канцлер сообщила, что магазины в стране откроются без ограничений, но с соблюдением мер гигиены. Меркель считает, что первая стадия пандемии в Германии преодолена, но она призвала понимать, что страна все еще «находится в ее начале».

Мы еще долго будем иметь дело с этим вирусом, хотя нам удалось достичь заявленной цели замедлить распространение вируса. Индекс репродукции сейчас не превышает единицы, а ежедневный прирост новых случаев инфицирования не превышает тысячи уже на протяжении нескольких дней, — заявила Меркель по итогам видеочата с президентами всех немецких земель.

Правило соблюдения социальной дистанции в 1,5 м и ношения масок в общественном транспорте и в магазинах остается в силе. Власти договорились и об установлении максимального числа новых заражений, при превышении которого нужно будет немедленно возвращаться к прежним мероприятиям.

В одном районе или городе земельного подчинения в течение семи дней количество новых случаев инфицирования не должно превышать 50 на 100 тыс. жителей.

Канцлер также сообщила, что немецкая футбольная Бундеслига со второй половины мая может возобновить проведение матчей. При этом все футболисты пройдут ПЦР-тестирование.

По состоянию на среду, 6 мая, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха, в Германии заразились 164 тыс. 807 человек (плюс 947 по сравнению с днем раньше), умерли 6 тыс. 996 (165 за сутки).