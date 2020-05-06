США хотят без России осваивать ресурсы Луны. DW

https://racurs.ua/n137824-ssha-hotyat-bez-rossii-osvaivat-resursy-luny.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки хотят осваивать ресурсы Луны и разрабатывают международное соглашение, которое будет регулировать данный вопрос. К договору США планируют подключить ряд государств-парнеров.

По предварительной информации, данный договор может получить название Artemis Accords («Соглашение Артемиды»), что созвучно с названием американской лунной программой Artemis, сообщает Reuters.

В соглашении будут прописаны правила ведения добычи ресурсов на Луне. Речь идет о создании «зон безопасности» вокруг будущих баз с целью недопущения вмешательства или нанесения ущерба со стороны других стран и компаний-конкурентов, работающих поблизости друг от друга.

Также в договоре планируется прописать правила международного законодательства, которые регулируют права собственности на добытые ресурсы.

США планируют начать по данному вопросу официальные переговоры с Канадой, Японией, Евросоюзом, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

А вот России в списке стран-партнеров нет. Причина этому обеспокоенность военного ведомства США по поводу «угрожающих» маневров спутников РФ, которые наблюдаются в последнее время.

По информации издания, «Соглашение Артемиды» фактически предусматривает установление США и союзниками контроля над определенными территориями Луны.

Как ранее писал «Ракурс», недавно ученые зафиксировали на нашем спутнике тектоническую активность. Исследователи обнаружили на поверхности Луны относительно свежие камни и валуны, которые указывают на недавние тектонические движения.