Вчені помітили тектонічну активність на Місяці. Фото: Pexels

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Місяць, супутник Землі, вважається «мертвим» космічним тілом. Однак вчені зафіксували натяки на тектонічну активність на ближній стороні Місяця.

За словами дослідників, присутність на поверхні Місяця відносно свіжих каменів і валунів вказує на недавні тектонічні рухи. Про це повідомляє ScienceAlert.

Доказом того, що на Місяці є тектонічна активність, є нові хребти на поверхні супутника, які зафіксували вчені. Водночас наголошується, що сама активність відбувалася нещодавно або навіть триває в даний момент. Сліди таких процесів розглянули геологи Пітер Шульц з Університету Браун в США і Адомас Валантінас з Бернського університету в Німеччині.

Вчені розповіли, що змогли виявити знахідки завдяки мінералам, які з’являються на поверхні космічного тіла внаслідок активності. Свіжі породи поглинають менше фотонів і не так сильно нагріваються. Це дозволило ідентифікувати понад 500 таких ділянок недавньої активності.

Дослідники висунули теорію, згідно з якою тектонічні активності є реакцією на удар, який сформував гігантський кратер на супутнику Землі 4,2−4,3 млрд років тому.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble (Хаббл) отримав найдетальніше на сьогоднішній день зображення ядра комети C/2019 Y4 (ATLAS), що розпалася. Вона могла стати найяскравішою кометою за останні 7−10 років. Комета повинна була максимально зблизитися з Землею 23 травня, але вона почала розпадатися на фрагменти.