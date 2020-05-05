Ученые заметили тектоническую активность на Луне. Фото: Pexels

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Ракурс

Луна, спутник Земли, считается «мертвым» космическим телом. Однако ученые зафиксировали намеки на тектоническую активность на ближней стороне Луны.

По словам исследователей, присутствие на поверхности Луны относительно свежих камней и валунов указывает на недавние тектонические движения. Об этом сообщает ScienceAlert.

Доказательством того, что на Луне присутствует тектоническая активность, являются новые хребты на поверхности спутника, которые зафиксировали ученые. При этом отмечается, что сама активность происходила недавно или даже продолжается в данный момент. Следы таких процессов рассмотрели геологи Питер Шульц из Университета Браун в США и Адомас Валантинас из Бернского университета в Германии.

Ученые рассказали, что смогли обнаружить находки благодаря минералам, которые оказываются на поверхности космического тела вследствие активности. Свежие породы поглощают меньше фотонов и не так сильно нагреваются. Это позволило идентифицировать более 500 таких участков недавней активности.

Исследователи выдвинули теорию, согласно которой тектонические активности являются продолжающейся реакцией на удар, сформировавший гигантский кратер на спутнике Земли 4,2−4,3 млрд лет назад.

Напомним, ранее космический телескоп Hubble (Хаббл) получил самое детальное на сегодняшний день изображение распавшегося ядра кометы C/2019 Y4 (ATLAS), которая могла стать ярчайшей за последние 7−10 лет. Комета должна была максимально сблизиться с Землей 23 мая, но она начала распадаться на фрагменты.