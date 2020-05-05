Коронавірусу у Європі міг з’явитися ще в грудні, фото: wcifly.com

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Коронавірус SARS-CoV-2, який провокує розвиток хвороби COVID-19, в Європі міг з’явитися ще в грудні.

У паризькій клініці в 43-річного пацієнта 27 грудня 2019 року діагностували пневмонію. Тепер лікарі переконані, що насправді він хворів на COVID-19. Про це повідомляє «Бі-Бі-Сі».

Тоді в хворого взяли мазок, який тепер перевірили на коронавірус. Результат аналізу виявився позитивним.

Зазначається, що цього хворого привезли з муніципалітету Бобіньї, розташованого на північний захід від Парижа. У нього спостерігалися сухий кашель, ускладнене дихання та підвищена температура — те, що згодом вважатимуть головними ознаками коронавірусу.

Лише через чотири дні після цього офіс ВООЗ у Китаї був поінформований про випадки пневмонії невідомого походження, котрі почали фіксувати в Ухані — китайському місті, яке вважається місцем виникнення SARS-CoV-2.

Сам пацієнт стверджує, що до хвороби нікуди не подорожував. Проте його дружина працює в супермаркеті поблизу аеропорту «Шарль де Голь». Там вона могла контактувати з людьми, котрі прилетіли з Китаю. На думку медиків, хвороба могла в неї пройти у безсимптомній формі.

Також важко перехворіли двоє дітей цього чоловіка.

До цього вважалося, що перші випадки COVID-19 у Франції були зафіксовані 24 січня.

У ВООЗ сьогодні відреагували на цю новину. Там зазначають, що «не здивовані» тим, що COVID-19 з’явився у Франції вже в грудні, повідомляє агентство Reuters.

Також можливо, що є більш ранні випадки, — заявив під час брифінгу у Женеві представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер.





Він закликав інші країни перевірити записи про випадки наприкінці 2019 року, зазначивши, що це дасть світові «нову і чіткішу картину» спалаху захворювання.

Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США Майк Помпео заявив, що є докази походження коронавірусу SARS-CoV-2 з лабораторії у китайському місті Ухані. У ВООЗ такі заяви вважають «спекулятивними».