«Динамо» шокувало інформацією про спалення трави на клубних стадіонах, фото — Динамо

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Спалювання трави цієї весни стало однією з провідних тем в інформаційному просторі. Оригінально до профілактики небезпечного хобі українців поставилися в гранді вітчизняного футболу — ФК «Динамо».

Київський клуб ошелешив своїх фанатів повідомленням про те, що він «прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у наступному сезоні».

Ми наслідуємо стару добру традицію палити сухостій, покладаємо на цей процес великі сподівання і рекомендуємо зробити те саме на стадіонах «Олімпійський» та «Арена-Львів», — так розпочиналося повідомлення на офіційному Фейсбук «Динамо».

Кияни ілюстрували новину фотографіями з НСК «Олімпійський» та стадіону «Динамо», на яких проводять матчі в чемпіонаті України та в єврокубках. На фото було видно дим, що піднімається з газону.

Як виявилося, ці фото — колаж. Далі клуб пояснив суть свого звернення. У такий спосіб «Динамо» хотіло привернути увагу своїх вболівальників до підпалів на полях, які «значно більші за футбольні».

Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площин. Ми закликаємо українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів та відмовитися від пагубної традиції, — йдеться у зверненні «Динамо».





Нагадаємо, що цього року масові лісові пожежі та пожежі на полях стали причиною лиха в Чорнобильській зоні відчуження та знищення десятків житлових будинків у кількох районах Житомирщини. Київ на декілька днів опинився в полоні смогу, причиною якого стали вітри із охопленої пожежами Житомирської області.