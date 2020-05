Лікування коронавірусу: Вчені підтвердили ефект антикоагулянтів в боротьбі з COVID-19, фото — cursorinfo.co.il

https://racurs.ua/ua/n137862-vcheni-pidtverdyly-likuvalnyy-efekt-antykoagulyantiv-v-borotbi-z-covid-19-doslidjennya.html

Ракурс

Лікувати коронавірус можуть допомогти антикоагулянти — речовини, що перешкоджають зсіданню крові або уповільнюють його.

Американські медики стверджують, що препарати, що знижують згортання крові, можуть поліпшити стан здоров’я важких пацієнтів з COVID-19. У хворих часто з’являються тромби, які становлять загрозу для життя, а антикоагулянти допомагають запобігти їх виникненню та знижують ризик таких ускладнень, як серцевий напад, інсульт і легенева емболія.

Про це заявили дослідники з Медичного центру і лікарні Mount Sinai (США). В Journal of the American College of Cardiology, який цитує CNN, автори роботи прозвітували про аналіз історій хвороби 2 тис. 773 пацієнтів з коронавірусом в період з 14 березня по 11 квітня. Аналіз цих медичних випадків показав, що у тих, хто отримував антикоагулянти, значно поліпшувалося самопочуття — як у відділенні реанімації, так і поза ним.

Антикоагулянтна терапія мала особливо ефективний вплив на важких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень. Коли лікування препаратами, які розріджують кров, не проводилося, гинули 62,7% від загального числа пацієнтів на ШВЛ. Із застосуванням таких ліків летальність в цій групі хворих знизилася до 29,1%.

Директор Інституту кардіології при лікарні Mount Sinai Валентин Фастер зазначив, що можливість використання антикоагулянтів слід розглядати в індивідуальному порядку, оскільки подібні препарати можуть викликати ускладнення, а саме кровотечі.

