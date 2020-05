Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с COVID-19, фото — cursorinfo.co.il

Лечить коронавирус могут помочь антикоагулянты — вещества, препятствующие свертыванию крови или замедляют его.

Американские медики утверждают, что препараты, снижающие свертываемость крови, могут улучшить состояние здоровья тяжелых пациентов с COVID-19. У больных часто появляются тромбы, которые представляют угрозу для жизни, а антикоагулянты помогают предотвратить их возникновение и снижают риск осложнений (сердечный приступ, инсульт и легочная эмболия).

Об этом заявили исследователи из Медицинского центра и больницы Mount Sinai (США). В Journal of the American College of Cardiology, который цитирует CNN, авторы работы отчитались об анализе историй болезни 2 тыс. 773 пациентов с коронавирусом в период с 14 марта по 11 апреля. Анализ этих медицинских случаев показал, что у тех, кто получал антикоагулянты, значительно улучшалось самочувствие — как в отделении реанимации, так и вне его.

Антикоагулянтная терапия была особенно эффективной для тяжелых пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Когда лечение препаратами, которые разжижают кровь, не проводилось, погибали 62,7% от общего числа пациентов на ИВЛ. С применением таких лекарств летальность в этой группе больных снизилась до 29,1%.

Директор Института кардиологии при больнице Mount Sinai Валентин Фастер отметил, что возможность использования антикоагулянтов следует рассматривать в индивидуальном порядке, так как подобные препараты могут вызвать осложнения, а именно кровотечение.

