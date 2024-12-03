Коронавирус вырастили в китайской лаборатории при финансовой поддержке США, — отчет

https://racurs.ua/n201820-koronavirus-vyrastili-v-kitayskoy-laboratorii-pri-finansovoy-podderjke-ssha-otchet.html

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Підкомітет Комісії з нагляду та підзвітності США опублікував 520-сторінковий звіт про пандемію COVID-19, який охоплює її причини, походження, перебіг, вивчені уроки та маніпуляції, яким піддавалися громадяни.

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Коронавірус виростили у китайській лабораторії за фінансової підтримки США, а співробітники Уханьського інституту вірусології проводили досліди з посилення функцій вірусів, включно з їхніми генетичними модифікаціями, і не дотримувалися правил біобезпеки. Штати фінансували дослідження в цьому інституті через гранти.

У процесі розслідування з лютого 2023 року було:

надіслано понад 100 слідчих листів;

проведено понад 30 інтерв’ю;

організовано 25 слухань і засідань;

проаналізовано понад мільйон сторінок документів.

Звіт розкриває походження COVID-19.

Згідно з п’ятьма ключовими аргументами, розглядається що гіпотетично вірус, виник у лабораторії в Ухані (Китай). Серед доказів:

біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі;

відсутність свідчень природного походження;

історія досліджень посилення функцій (gain-of-function) в лабораторіях з низьким рівнем безпеки;

захворювання дослідників Уханьського інституту вірусології у 2019 році;

одноразове введення вірусу людині, що відрізняється від звичайного поширення.

Дослідження посилення функцій могли стати причиною пандемії, адже механізми нагляду за цими небезпечними експериментами залишаються неповними й недостатньо регульованими.

Фінансові зловживання

Шахраї завдали збитків у понад 191 млрд дол., використовуючи програми допомоги та страхування на випадок безробіття.

Щонайменше половина втрат — результат міжнародного шахрайства.

Обмеження

Політика локдаунів завдала шкоди економіці, здоров’ю та добробуту населення, особливо молоді.

Доказів наукової обґрунтованості соціального дистанціювання, масок та локдаунів виявилося недостатньо, що викликало певну неоднозначність щодо цих методів. Водночас вони визнаються необхідними в деяких випадках для зниження навантаження на системи охорони здоров’я.

Вакцинація

Ігнорування природного імунітету викликало суперечки.

Мандати вакцинації піддали критиці за порушення особистих свобод.

Вакцина не зупинила передачу вірусу, але виявилася ефективною у запобіганні важкому перебігу хвороби та зменшенні смертності.

Економіка

Через закриття понад 160 000 підприємств зупинили свою діяльність, з них 60% — назавжди.

Відсутність диверсифікації в ланцюгах постачання загострила економічні проблеми.

Освіта

Закриття шкіл спричинило втрати в освіті, психологічний стрес дітей та погіршення їхнього фізичного здоров’я.

Результати тестів показують — діти втратили десятиліття академічного прогресу в результаті закриття шкіл через COVID-19.

Проблеми психічного та фізичного здоров’я також різко зросли — спроби самогубства дівчат віком 12−17 років зросли на 51%.

Пандемія лише посилила проблеми суспільства та пришвидшила настання криз у багатьох сферах життя та показала неспроможність влади правильно реагувати на такі катастрофи.

Адміністрація Джо Байдена навіть використовувала недемократичні та, ймовірно, неконституційні методи, включаючи тиск на соціальні медіа-компанії, щоб вони цензурурували певний контент COVID-19, щоб боротися з тим, що вона вважала дезінформацією.