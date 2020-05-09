Ученые из Гонконга нашли комплекс препаратов для быстрого лечения коронавируса. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n137972-uchenye-iz-gonkonga-nashli-kompleks-preparatov-dlya-bystrogo-lecheniya-koronavirusa.html

Ракурс

Лечение коронавируса может проходить гораздо быстрее. К такому заключению пришли ученые из Гонконгского университета, которые утверждают, что комплексное лечение тремя противовирусными препаратами способствует быстрому выздоровлению больных.

Также ученые заявляют, что предлагаемое комплексное лечение коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов, сообщает Lancet.

Речь идет о комплексе из следующих препаратов:

Ритонавир, который применяется для лечения больных ВИЧ;

Рибавирин, который в комплексе с другими лекарствами используется для лечения гепатита С и лихорадки Ласса;

Интерферон бета, который используется для лечения рассеянного склероза.

В исследованиях принимала участие группа из 127 больных коронавирусом с незначительными симптомами. Комбинацией из указанных препаратов лечили 86 пациентов, а остальные принимали только лекарства от ВИЧ.

Было установлено, что при комплексном лечении у пациентов отмечалось улучшение состояния через четыре дня, а полное выздоровление наступало через семь дней. Больные контрольной группы выздоравливали через 12 дней.

По мнению ученых, их метод лечения на данный момент является наиболее эффективным. Кроме того, он не требует создания новых препаратов, а позволяет использовать существующие.

Как ранее писал «Ракурс», американские медики утверждают, что препараты, снижающие свертываемость крови, могут улучшить состояние здоровья тяжелых пациентов с COVID-19. Антикоагулянтная терапия была особенно эффективной для тяжелых пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.