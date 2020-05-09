На месте, где раньше был памятник маршалу Коневу, установили фарфоровый унитаз, фото: Mark Krutov

https://racurs.ua/n137971-v-chehii-na-meste-pamyatnika-sovetskomu-marshalu-konevu-ustanovili-unitaz-foto.html

Ракурс

В Праге, столице Республики Чехия, на месте демонтированного памятника советскому маршалу Ивану Коневу в ночь на 9 мая неизвестные лица установили фарфоровый унитаз.

Полиция в настоящее время расследует обстоятельства этого события, сообщает издание Novinky.cz.

Правоохранители еще не определились, как квалифицировать этот инцидент.

Памятник Коневу, участнику освобождения столицы Чехии от нацистов, был установлен в Праге в 1980 году. В начале апреля этого года его демонтировали и сейчас он находится на хранилище возле Праги. В будущем этот памятник должен стать одним из экспонатов Музея памяти ХХ в., который создают в Чехии

Одним из аргументов за перенос памятника было то, что он неоднократно подвергался нападениям вандалов, в частности его обливали краской.

Так, в ночь на 8 мая 2018 года памятник Коневу облили розовой краской и оставили надпись красной краской.