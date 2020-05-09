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На месте, где раньше был памятник маршалу Коневу, установили фарфоровый унитаз, фото: Mark Krutov

В Чехии на месте памятника советскому маршалу Коневу установили унитаз (ФОТО)

9 мая 2020, 18:14
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В Праге, столице Республики Чехия, на месте демонтированного памятника советскому маршалу Ивану Коневу в ночь на 9 мая неизвестные лица установили фарфоровый унитаз.

Полиция в настоящее время расследует обстоятельства этого события, сообщает издание Novinky.cz.

Правоохранители еще не определились, как квалифицировать этот инцидент.

Памятник Коневу, участнику освобождения столицы Чехии от нацистов, был установлен в Праге в 1980 году. В начале апреля этого года его демонтировали и сейчас он находится на хранилище возле Праги. В будущем этот памятник должен стать одним из экспонатов Музея памяти ХХ в., который создают в Чехии

На месте, где раньше был памятник маршалу Коневу, установили фарфоровый унитаз, фото: Mark Krutov

Место, где раньше был памятник маршалу Коневу, фото: Mark Krutov



Одним из аргументов за перенос памятника было то, что он неоднократно подвергался нападениям вандалов, в частности его обливали краской.

Так, в ночь на 8 мая 2018 года памятник Коневу облили розовой краской и оставили надпись красной краской.


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