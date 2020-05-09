В Запорожье сегодня произошли провокации, фото: 061.ua

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Ракурс

В Запорожье сегодня состоялся автопробег, в котором приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Этот автопробег проводила организация «Полк Победы», которую в Запорожье возглавляет бывший член «Партии регионов» Андрей Иванов.

Провокация произошла неподалеку от Аллеи Боевой Славы, сообщает издание 061.ua.

Там также находились жители города и ветераны АТО, которые проводили свой патриотический автопробег. В это время остановились колонна автомобилей с красными флагами, которые двигались Соборным проспектом.

Один из активистов сорвал и бросил на землю красный флаг, между участниками конфликта началась словесная перепалка. Также активисты пытались заблокировать эту автоколонну, однако в ситуацию вмешалась полиция. В результате участники автопробега поехали к мемориалу «Скорбящая Мать», однако возложить там цветы им не дали.

Отмечается, что участники проведенного «Полком Победы» автопробега изначально не использовали коммунистическую символику и прицепили флаги уже подъезжая к Аллее Боевой Славы.

Напомним, в Запорожье правоохранители сегодня ночью провели обыски в организации, которая подпольно производила запрещенную коммунистическую символику. В результате изъято значительное количество такой продукции, в том числе более 70 красных флагов с надписями «Полк победы» и «75 лет Великой победы».