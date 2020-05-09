9 мая в Украине: в Одессе остановили автопробег ОПЗЖ с красными флагами, в Киеве перекрыли движение в центре, фото — М.Штекеля

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9 мая отмечают в Украине с усиленными мерами безопасности. В Одессе утром полиция и активисты остановили автопробег с красными флагами.

Его организовала «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщил в Твиттер журналист Михаил Штекель. На фото, которые он опубликовал в сети, видно несколько десятков автомобилей, на которых закреплены красные флаги. Машины собирались стартовать в Одесском морском порту.

Штекель добавил, что народный депутат Николай Скорик ведет переговоры с полицией, чтобы она позволила проезд. Официальное основание остановки пробега, по словам нардепа, — карантин, во время которого массовые мероприятия запрещены.

Впоследствии появилось обновление информации: участников автопробега намерены пропускать в город, но только по одной машине. С автомобилей сняли партийные флаги и красные флаги с надписью «9 мая».

Между тем управление Нацполиции в области сообщило, что спокойствие и правопорядок в Одессе в День победы над нацизмом во Второй мировой войне обеспечивают 1 тыс. полицейских и гвардейцев. Наибольшее внимание силовиков приковано к мемориальному комплексу на Аллее славы, площади 10 апреля и 411-й береговой батарее.

В Киеве полиция также сообщила об усилении мер безопасности. На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам вокруг парка Вечной славы ограничили. Взрывотехники и кинологи проверили места проведения мероприятий.

На улицы сегодня вышли подразделения столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. На установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий, а также напоминают о карантине и запрете использования символики тоталитарных режимов.