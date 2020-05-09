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Ракурс
9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — М.Штекеля

9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі (ФОТО, КАРТА)

9 тра 2020, 10:18
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9 травня відзначають в Україні із посиленими заходами безпеки. В Одесі уранці поліція та активісти зупинили автопробіг із червоними прапорами.

Його організувала «Опозиційна платформа — За життя», повідомив у Твіттер журналіст Михайло Штекель. На фото, які він опублікував в мережі, видно декілька десятків автомобілів, на яких закріплені червоні прапори. Машини мали намір стартувати із території Одеського морського порту.

9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — М.Штекеля

9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — М.Штекеля

Штекель додав, що народний депутат Микола Скорик веде переговори із поліцією, аби вона дозволила проїзд. Офіційна підстава зупинки пробігу, за словами нардепа, — карантин, під час якого масові заходи заборонені.

9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — М.Штекеля

Згодом з’явилося оновлення інформації: учасників автопробігу мают намір пропускати в місто, але тільки по одній машині. З автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом «9 травня».

Тим часом управління Нацполіції в області повідомило, що спокій і правопорядок в Одесі у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні забезпечують 1 тис. поліцейських та гвардійців. Найбільша увага силовиків прикута до меморіального комплексу на Алеї слави, площі 10 квітня та 411-й береговій батареї.

9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — Нацполіція

У Києві поліція також повідомила про посилення заходів безпеки. На час проведення заходів рух деякими вулицями навколо парку Вічної слави обмежений. Вибухотехніки і кінологи перевірили місця проведення заходів.

9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — Нацполіція

На вулиці сьогодні вийшли підрозділи столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії України. На встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів, а також нагадують про карантинні обмеження і заборону використання символіки тоталітарних режимів.



9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — Нацполіція

9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


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