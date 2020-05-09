9 травня в Україні: в Одесі зупинили автопробіг ОПЗЖ із червоними прапорами, у Києві перекрили рух у центрі, фото — М.Штекеля

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9 травня відзначають в Україні із посиленими заходами безпеки. В Одесі уранці поліція та активісти зупинили автопробіг із червоними прапорами.

Його організувала «Опозиційна платформа — За життя», повідомив у Твіттер журналіст Михайло Штекель. На фото, які він опублікував в мережі, видно декілька десятків автомобілів, на яких закріплені червоні прапори. Машини мали намір стартувати із території Одеського морського порту.

Штекель додав, що народний депутат Микола Скорик веде переговори із поліцією, аби вона дозволила проїзд. Офіційна підстава зупинки пробігу, за словами нардепа, — карантин, під час якого масові заходи заборонені.

Згодом з’явилося оновлення інформації: учасників автопробігу мают намір пропускати в місто, але тільки по одній машині. З автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом «9 травня».

Тим часом управління Нацполіції в області повідомило, що спокій і правопорядок в Одесі у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні забезпечують 1 тис. поліцейських та гвардійців. Найбільша увага силовиків прикута до меморіального комплексу на Алеї слави, площі 10 квітня та 411-й береговій батареї.

У Києві поліція також повідомила про посилення заходів безпеки. На час проведення заходів рух деякими вулицями навколо парку Вічної слави обмежений. Вибухотехніки і кінологи перевірили місця проведення заходів.

На вулиці сьогодні вийшли підрозділи столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії України. На встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів, а також нагадують про карантинні обмеження і заборону використання символіки тоталітарних режимів.