9 травня: Росія перенесла святкування, Лукашенко готує парад, в Україні карантин, скріншот YouTube

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9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Росія, яка офіційно святкує 75 років перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні, цього року відмовилася від традиційного військового параду і гучних святкувань.

РФ змушена перенести святкування через пандемію коронавірусу, повідомляє Reuters. Святкування, які посилюють підтримку Кремля, перенесли на невизначений термін. Станом на 8 травня в Росії зареєстрували понад 188 тис. випадків коронавірусу, майже 2 тис. людей померли.

Сьогодні Путін тільки покладе квіти до військового меморіалу Вічного вогню за стінами Кремля і виступить з промовою. Російське Міноборони повідомило про святкові феєрверки, які проведуть у містах країни.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, влада Білорусі вирішила не скасовувати військовий парад 9 травня. Хоча раніше ВООЗ порадила скасувати всі масові заходи в країні. Білорусь виявилася єдиною країною на пострадянському просторі, яка проводить багатотисячні заходи на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Тим часом в країні другий тиждень значно зростає кількість виявлених заражень коронавірусом.

Світові ЗМІ заявляють, що парад від президента Олександра Лукашенка — це виклик Путіну, який відклав парад Перемоги в Москві.

Лукашенко публічно запросив лідерів пострадянських країн на парад і святкові заходи на честь 75-річчя Перемоги, але оголошення про прибуття високих гостей не з’явилися. Різні фракції російської Держдуми відповіли, що офіційного представництва не буде.

В Україні заплановали провести понад 300 заходів, приурочених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Але уряд відмовився від проведення акцій 9 травня через карантин в Україні. Від святкових заходів також відмовилася влада Києва. Мер столиці зазначав, що формат відзначення 9 травня буде іншим, але не уточнив деталей.

Нічна акція «Перша хвилина миру» на честь Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом відбулася в центрі Харкова. Акція пройшла в ніч на суботу на площі Свободи біля волонтерського намету «Все для перемоги».