9 мая: Россия перенесла празднование, Лукашенко готовит парад, в Украине карантин, скриншот YouTube

https://racurs.ua/n137947-9-maya-rossiya-perenesla-prazdnovanie-lukashenko-gotovit-parad-v-ukraine-karantin.html

Ракурс

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Россия, которая официально празднует 75 лет победы СССР в Великой отечественной войне, в этом году отказалась от традиционного военного парада и громких празднований.

РФ вынуждена перенести на неопределенный срок празднование из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters. По состоянию на 8 мая в России зарегистрировали более 188 тыс. случаев коронавируса, почти 2 тыс. человек умерли.

Сегодня Путин только возложит цветы к военному мемориалу Вечного огня за стенами Кремля и выступит с речью. Российское Минобороны сообщило о праздничных фейерверках, которые проведут в городах страны.

Несмотря на пандемию коронавируса, власти Беларуси решили не отменять военный парад 9 мая. Он начнется в 11.00 по Киеву. Хотя ВОЗ посоветовала отменить все массовые мероприятия в стране.

Беларусь оказалась единственной страной на постсоветском пространстве, которая проводит многотысячные мероприятия в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. Между тем в стране вторую неделю значительно возрастает количество выявленных заражений коронавирусом.

Мировые СМИ заявляют, что парад в Минске от президента Александра Лукашенко — это вызов Путину, который отложил парад Победы в Москве.

Лукашенко публично пригласил лидеров постсоветских стран на парад и праздничные мероприятия, но объявления о прибытии высоких гостей не появились. Различные фракции российской Госдумы ответили, что официального представительства в Минске не будет.

В Украине запланировали провести более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но правительство отказалось от проведения акций 9 мая из-за карантина в Украине. От массового празднования также отказалась власти Киева. Мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что формат 9 мая будет другим, но не уточнил деталей.

Ночная акция «Первая минута мира» в честь Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом состоялась в центре Харькова. Акция прошла в ночь на субботу на площади Свободы возле волонтерской палатки «Все для победы».