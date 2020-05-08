День Победы: США и страны ЕС призвали Россию прекратить самовосхваление и искажение истории

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В День памяти и примирения, 8 мая, была обнародована совместная декларация глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Европы и США по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Этим документом ряд стран обращается к России с призывом прекратить заниматься самовосхвалением и целенаправленным искажением истории.

Манипуляция историческими событиями, которые привели к взрыву Второй мировой войны и разделению Европы — это попытка фальсифицировать историю, — говорится в совместной декларации глав дипломатии ЕС и США, пишет «Польское радио».

Этот документ подписали: министр иностранных дел Польши, а также главы МИД Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии и госсекретарь США.

Будущее следует строить на исторических фактах и справедливости, на которую заслуживают жертвы тоталитарных режимов… В мае 1945 года в Европе завершилась Вторая мировая война, но это не значит, что вся Европа стала свободной. Около 50 лет центральная и восточная части нашего континента были под правлениями коммунистических режимов, — напоминают дипломаты.

России «вспомнили» также нелегальную оккупацию и аннексию балтийских государств и железный занавес над другими порабощенными народами, которых удерживали силой, репрессиями и методами идеологического контроля.

Главы дипломатии отметили, что на протяжении долгих десятилетий люди, оказавшиеся за железным занавесом, отдавали свою жизнь в борьбе за свободу, их подвергали пыткам и принудительным переселениям.

В декларации напомнили о переломных событиях, вернувших Европе свободу (1956 год, Осень народов 1989 года, падение Берлинской стены, деятельность «Карты 77», «Солидарности», Балтийский путь).

В свою очередь, посол США при ОБСЕ, дипломат Джеймс Гилмор призвал Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны.

Хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов… и мы уважаем эти жертвы, — мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые СССР и нацистами, — отметил посол.

Гилмор призвал Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанном на целенаправленном искажении истории.

Еще одно общее заявление с осуждением преступлений советского режима и минимизации роли Москвы в начале Второй мировой войны 7 мая обнародовали президенты Литвы, Латвии и Эстонии. В совместном заявлении Гитанас Науседа, Егилс Левитс и Керсти Кальюлайд предостерегли, что фальсификация истории создает опасность для мирового порядка.

Искажение исторических событий, которые привели ко вспышке Второй мировой войны и послевоенному разделению Европы, — жалкая попытка фальсифицировать историю и поставить под сомнение основы мирового порядка, — говорится в декларации.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Москва пытается оправдать свою роль в подписании пакта Молотова-Риббентропа 1939 года.

Историю невозможно переписать, и здесь не действуют никакие сроки давности. История — это история, факты — это факты, — сказал Науседа.

Напомним, 4 мая в МИД Украины сообщили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонных разговорах с коллегами из стран Балтии договаривался, в частности, о совместной защите исторической правды от искажений со стороны России.