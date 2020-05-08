День памяти и примирения: какие мероприятия пройдут в Европе в условиях карантина

Сегодня отмечается День памяти и примирения, фото: RAF Lakenheath

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День памяти и примирения, который отмечается 8 мая — в дату окончания войны в Европе в 1945 году, предусматривает проведение ряда мероприятий.

Однако часть континента находится на карантине в связи с эпидемией коронавируса, что повлияло на то, как будет происходить празднование памятной даты, сообщает BBC.

В этом году отмечается 75-я годовщина окончания войны.

В Великобритании состоится церемония двухминутной тишины, после которой запланировано выступление королевы.

Закрытые церемонии проводят также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Макрон возложит венок к могиле неизвестного солдата в Париже — эта церемония будет закрыта для всех, кроме небольшой группы чиновников.

В Германии также состоится закрытая церемония. Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложат венки на главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии — «Нойе Вахе». Однако большая церемония, в которой должны были принять участие лидеры других государств, не состоится.

Из-за коронавируса не произойдет и запланированный в Москве на 9 мая большой военный парад, в котором должны были принять участие Макрон да и президент Китая Си Цзиньпин.

Эти торжества из-за пандемии коронавируса решили сократить до воздушной части парада, военного салюта и возложения президентом РФ Владимиром Путиным цветов к Вечному огню.

В то же время президент Беларуси недавно пригласил лидеров других государств посетить парад в Минске 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил это приглашение, ссылаясь на введенный в нашей стране карантин.

В Украине День памяти и примирения 8 мая впервые отметили в 2016 году. В то же время сохраняется и празднование 9 мая как Дня победы над нацизмом. Официальный лозунг памятных мероприятий: «1939−1945. Помним. Побеждаем».

Напомним, социологи недавно узнали у украинцев, хотят ли они отмечать обе эти даты.