Сервисные центры МВД заработают с 12 мая. Фото: МВД

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Сервисные центры Министерства внутренних дел и территориальные подразделения Государственной миграционной службы планируют вернуться к обычному режиму работы с 12 мая.

В сервисцентрах будут принимать посетителей, которые предварительно записались в электронную очередь. Заявку на обслуживание можно оставить на сайте Главного сервисного центра МВД. Если же электронная очередь не будет создана, то записывать людей будут по номерам телефонов региональных сервисных центров соответствующей области. Об этом 8 мая сообщил пресс-центр МВД.

В ведомстве добавили, что территориальные подразделения ГМС и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» планируют расширить графики работы. Кроме того, увеличат количество услуг, предоставляемых украинцам, иностранцам и лицам без гражданства.

Поскольку правила безопасности при работе в условиях карантина никто не отменял, то рабочие места сотрудников оборудуют защитной перегородкой, также будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Разрешается пребывание в помещении одновременно не более одного лица на 10 кв. м. Не будут обслуживать лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски. Это же касается и работников.

Напомним, с 11 мая в Украине смягчается карантин. Кабинет министров разрешил со следующего понедельника работу или посещения большинства объектов, которые с марта не работали и были недоступны для граждан.