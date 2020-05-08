В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: NASA Earth Observatory

https://racurs.ua/n137896-sinoptiki-stolknulis-s-nehvatkoy-dannyh-iz-za-epidemii-koronavirusa.html

Ракурс

Синоптики испытывают недостаток данных наблюдений за погодой с самолетов из-за карантинных ограничений, введенных в мире в связи с эпидемией коронавируса.

Данные наблюдений за погодой с самолетов уменьшились в среднем на 75−80%, сообщают «Новости ООН» со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

Синоптики получали погодные данные с датчиков на самолетах коммерческих авиакомпаний, однако с началом пандемии коронавируса количество авирейсов в мире значительно уменьшилось. До пандемии от авиакомпаний ежедневно поступали данные об около 800 тыс. наблюдений за температурой, направлением и скоростью ветра.

Некоторые страны, в основном в Европе, начали запускать дополнительные радиозонды, чтобы компенсировать недостаток таких данных.

Кроме того, в Африке и некоторых районах Центральной и Южной Америки много метеорологических станций работают в ручном режиме, поэтому в этих регионах прекратился и наземный мониторинг за погодой.

Хотя ряд систем метеонаблюдения частично или полностью автоматизированы и могут несколько недель работать без существенных сбоев, они также требуют со временем технического обслуживания и калибровки.

В то же время в ВМО отмечают, что спутниковая система наблюдения за погодой, которая включает 30 метеорологических и 200 исследовательских спутников, продолжает стабильно работать. Ожидается, что в краткосрочной перспективе она будет полностью сохранять свою работоспособность.

Напомним, американские ученые недавно опубликовали видео, которое показывает, как коронавирус распространяется по салону самолета от одного зараженного пассажира.