У світі триває епідемія коронавірусу, фото: NASA Earth Observatory

https://racurs.ua/ua/n137896-synoptyky-zitknulysya-z-nestacheu-danyh-cherez-epidemiu-koronavirusu.html

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Синоптики відчувають нестачу даних спостережень за погодою з літаків через карантинні обмеження, запроваджені у світі у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Дані спостережень за погодою з літаків зменшилися у середньому на 75−80%, повідомляють «Новини ООН» з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію (ВМО).

Синоптики отримували погодні дані з датчиків на літаках комерційних авіакомпаній, однак із початком пандемії коронавірусу кількість авіарейсів у світі значно зменшилася. До пандемії від авіакомпаній щодня надходили дані про близько 800 тис. спостережень за температурою, напрямком та швидкістю вітру.

Деякі країни, здебільшого в Європі, почали запускати додаткові радіозонди, щоб компенсувати нестачу таких даних.

Крім того, в Африці та деяких районах Центральної і Південної Америки багато метеорологічних станцій працюють у ручному режимі, тож у цих регіонах припинився і наземний моніторинг за погодою.

Хоча низка систем метеоспостереження частково або повністю автоматизовані і можуть декілька тижнів працювати без істотних збоїв, вони також вимагають з часом технічного обслуговування і калібрування.

Водночас у ВМО зазначають, що супутникова система спостереження за погодою, яка включає 30 метеорологічних і 200 дослідницьких супутників, продовжує стабільно працювати. Очікується, що в короткостроковій перспективі вона повністю зберігатиме свою працездатність.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно опублікували відео, котре показує, як коронавірус поширюється по салону літака від одного зараженого пасажира.