Михайло Саакашвілі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n137895-sovkovi-reformy-ne-pracuut-saakashvili-rozpoviv-yak-zminuvatyme-systemu-na-noviy-posadi-video.html

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Михайло Саакашвілі, колишній голова Одеської ОДА, розповів про свої обов’язки на посаді голови Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ.

Екс-президент Грузії впевнений, що перш за все необхідно звільнити бізнес від адміністративного втручання, оскільки економіка зазнає великих збитків через пандемію коронавірусу. Про це Саакашвілі заявив в ефірі «Сніданку з 1+1».

Посадовець наголосив, що потрібно звільнитися від великої кількості регуляцій у податковій сфері та митниці, щоб ведення бізнесу було більш вільним. Прокоментував Саакашвілі й питання медичної реформи. Глава Виконавчого комітету реформ впевнений, що потрібно змінювати систему.

Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему не можливо. Її треба повністю змінити, — заявив він.

Чиновник додав, що його офіс розміститься на Банковій — у приміщенні Офісу президента України.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким працевлаштував колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. В Україні екс-глава Одеської ОДА очолюватиме Виконавчий комітет Національної ради з питань реформ.

Раніше Тбілісі критикувало Київ за рішення Офісу президента співпрацювати з «людиною, яка засуджена в Грузії за тяжкі злочини». Представники грузинської влади заявляли, що можуть відкликати свого посла з України.