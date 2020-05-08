Карантин пом’якшується: що відкрив уряд з 11 травня, фото — Оглядач

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Ракурс

Карантин в Україні пом’якшується — уряд з 11 травня дозволив роботу чи відвідування більшості об'єктів, які з березня припинили роботу і були недоступними для громадян.

Увечері 7 травня на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади опубліковано постанову Кабміну про послаблення карантинних обмежень. Зокрема, буде дозволена робота перукарень, промислових магазинів в торговельно-розважальних центрах, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків.

Усі пом’якшення карантину обумовлює постанова Кабінету міністрів № 343 від 4 травня, яка набуде чинності 11 травня. Відзначимо, що відновлення роботи частини закладів та певних видів діяльності відбуватиметься за умови дотримання протиепідемічних заходів.

«Ракурс» зібрав увесь список новацій, що їх запроваджує Кабмін щодо карантину.

дозволено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, дитячих та спортивних майданчиків на вулицях. Але пересуватися вулицями можна лише по двоє;

робота літніх майданчиків закладів громадського харчування та робота закладів на винос дозволяється, але з дотриманням соціальної дистанції та обмеженням за кількістю відвідувачів;

відновлюється торгівля непродовольчими товарами в магазинах, зокрема в тих, що перебувають на території ТРЦ (персонал працюватиме із засобами захисту рук, обличчя та очей);

дозволяється робота адвокатів, стоматології та салонів краси, нотаріусів, аудиторів, психологів;

уряд дозволив спортивні заняття на вулиці та навчально-тренувальні збори спортсменів національних збірних команд, відновлюється робота установ, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів;

кінотеатри наразі закриті, але дозволено проводити репетиції у театрах і художніх колективах (не більше 50 осіб), музеї працюватимуть без відвідувачів.

Кабмін також пояснив, які обмежувальні заходи триватимуть до 22 травня, тобто до дати офіційного закінчення карантину: наразі заборонять роботу громадського транспорту та розважальних закладів в ТРЦ.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що карантин в Одесі де-факто вже завершили. Мер Геннадій Труханов зробив таку заяву, зважаючи на поточний стан справ в місті та можливості силовиків щодо контролю над дотриманням громадянами карантинних обмежень.