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Карантин пом’якшується: що відкрив уряд з 11 травня, фото — Оглядач

Карантин пом’якшується: що відкрив уряд з 11 травня (ІНФОГРАФІКА)

8 тра 2020, 10:11
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Карантин в Україні пом’якшується — уряд з 11 травня дозволив роботу чи відвідування більшості об'єктів, які з березня припинили роботу і були недоступними для громадян.

Увечері 7 травня на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади опубліковано постанову Кабміну про послаблення карантинних обмежень. Зокрема, буде дозволена робота перукарень, промислових магазинів в торговельно-розважальних центрах, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків.

Усі пом’якшення карантину обумовлює постанова Кабінету міністрів № 343 від 4 травня, яка набуде чинності 11 травня. Відзначимо, що відновлення роботи частини закладів та певних видів діяльності відбуватиметься за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Новий варіант карантину в Україні після 11 травня, фото — КМУ

«Ракурс» зібрав увесь список новацій, що їх запроваджує Кабмін щодо карантину.



  • дозволено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, дитячих та спортивних майданчиків на вулицях. Але пересуватися вулицями можна лише по двоє;
  • робота літніх майданчиків закладів громадського харчування та робота закладів на винос дозволяється, але з дотриманням соціальної дистанції та обмеженням за кількістю відвідувачів;
  • відновлюється торгівля непродовольчими товарами в магазинах, зокрема в тих, що перебувають на території ТРЦ (персонал працюватиме із засобами захисту рук, обличчя та очей);
  • дозволяється робота адвокатів, стоматології та салонів краси, нотаріусів, аудиторів, психологів;
  • уряд дозволив спортивні заняття на вулиці та навчально-тренувальні збори спортсменів національних збірних команд, відновлюється робота установ, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів;
  • кінотеатри наразі закриті, але дозволено проводити репетиції у театрах і художніх колективах (не більше 50 осіб), музеї працюватимуть без відвідувачів.

Кабмін також пояснив, які обмежувальні заходи триватимуть до 22 травня, тобто до дати офіційного закінчення карантину: наразі заборонять роботу громадського транспорту та розважальних закладів в ТРЦ.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що карантин в Одесі де-факто вже завершили. Мер Геннадій Труханов зробив таку заяву, зважаючи на поточний стан справ в місті та можливості силовиків щодо контролю над дотриманням громадянами карантинних обмежень.

Джерело: Ракурс


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