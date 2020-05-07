Карантин в Одесі завершений: заява мера Труханова, фото — Ліга

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Ракурс

Карантин в Одесі завершений. Мер міста Геннадій Труханов зробив таку заяву, зважаючи на поточний стан справ в Одесі та можливості силовиків щодо контролю над дотриманням громадянами карантинних обмежень.

Ми плануємо зробити послаблення. Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри. Фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений, — розповів мер в інтерв’ю «Стране».

Труханов накинувся з критикою на уряд, який звинуватив у «несприйнятті об'єктивної дійсності».

Мер пояснив, що обмежувальні заходи, які наразі діють в країні, ніхто не може контролювати. Крім того, проблемою є нагромадження нормативних актів Кабміну, які або суперечать один одному, або нечітко формулюють рішення.

Знайти цю грань — кому можна працювати, а кому не можна, — взагалі неможливо. Ми говоримо людям «це і це не можна», а сьогодні я почув новину, що обласний штаб з бізнесменів, який був створений на прохання президента для протидії поширенню коронавірусу, припиняє працювати, — заявив Труханов.

Він зазначив, що уряд дозволив прогулянки в парках, скверах, але забув прописати відвідання пляжів. Тим часом в суботу та неділю в Одесі вони заповнені людьми.

Якщо ми щось заборонили, ми повинні мати можливість це проконтролювати. Я відразу сказав, що поліція не впорається. У них немає ні сил, ні людей, ні коштів, — повідомив мер.

Труханов вважає, що в Одесі «на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом», а «люди вже глузують над нами».

Інша суперечлива юридична ситуація склалася, наприклад, із відкриттям ринків.

Ми приходимо на ринок і наказуємо закритися. А до нас виходить юрвідділ: ось документи Кабміну, якими ми керуємося, а все інше носить рекомендаційний характер. У нас дотримуються санітарні норми. Чому ми повинні закриватися? — сказав Труханов.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що минулий вікенд в Одесі був вже фактично без карантину, оскільки чимало торговельних точок у курортних районах міста відкрилися, а люди не дотримувалися гігієнічних обмежень. Водночас наприкінці минулого тижня Одеська область була лідером щодо кількості нових хворих на коронавірус.