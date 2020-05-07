Коронавірус у Києві

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 1 тис. 675 осіб. За останню добу кількість хворих збільшилася на 24 людини, серед них п’ятеро медиків. Це один із найнижчих показників за весь період епідемії. До лікарень госпіталізували вісьмох нових інфікованих.

Захворіли 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловіків віком від 20 до 64 років. Також інфікування підтвердили у двох хлопчиків 12 та 13 років. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 7 травня.

За останню добу зафіксований один летальний випадок. Загалом у Києві від коронавірусу померли 29 осіб. Одужали 110 пацієнтів, із них за останню добу — 11.

Попри позитивну динаміку зменшення кількості захворювань у місті мер Києва закликав не розслаблятися, адже хвороба не відступила. Водночас він зазначив, що сподівається, що сплеску захворювання не буде, і влада столиці почне запроваджувати перший етап послаблення карантину з 11 травня, як і планувалося.

Кличко додав, що у Києві мають відкритися 37 ринків. Сьогодні працюють вже 10 із них:

«Деміївський»;

«Маяк»;

«Печерський»;

«Володимирський»;

«Базар на Лісовій»;

«Феофанівський»;

«Одеський»;

«Ілліс»;

«Вигурівський»;

«Бесарабський».

Решту з них відкриють, коли ринки підготуються до роботи з дотриманням усіх санітарних норм.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому у Києво-Печерській лаврі збільшилася кількість хворих на коронавірус попри введений там карантин. За його словами, це люди, які контактували з пацієнтами, що захворіли два-три тижні тому. Вони були на самоізоляції, після чого пройшли тестування, яке показало позитивний результат.