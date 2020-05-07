Коронавирус в Киеве

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 1 тыс. 675 человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 24 человека, среди них пятеро медиков. Это один из самых низких показателей за весь период эпидемии. В больницы госпитализировали восемь новых инфицированных.

Заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 20 до 64 лет. Также инфицирование подтвердили в двух мальчиков 12 и 13 лет. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 7 мая.

За последние сутки зафиксирован один летальный случай. Всего в Киеве от коронавируса умерли 29 человек. Выздоровели 110 пациентов, из них за последние сутки — 11.

Несмотря на положительную динамику уменьшения количества заболеваний в городе, мэр Киева призвал не расслабляться, ведь болезнь не отступила. В то же время он отметил, что надеется, что всплеска заболевания не будет, и власти столицы начнут вводить первый этап ослабления карантина с 11 мая, как и планировалось.

Кличко добавил, что в Киеве должны открыться 37 рынков. Сегодня работают уже 10 из них:

«Демеевский»;

«Маяк»;

«Печерский»;

«Владимирский»;

«Базар на Лесной»;

«Феофановский»;

«Одесский»;

«Иллис»;

«Выгуровский»;

«Бессарабский».

Остальные 27 откроют, когда рынки подготовятся к работе с соблюдением всех санитарных норм.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Киево-Печерской лавре увеличилось количество больных коронавирус, несмотря на введенный там карантин. По его словам, это люди, которые контактировали с пациентами, заболевшими две-три недели назад. Они были на самоизоляции, после чего прошли тестирование, которое показало положительный результат.