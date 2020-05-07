Киево-Печерская лавра, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n137839-koronavirus-v-kievo-pecherskoy-lavre-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-obnarujivaut-novyh-bolnyh.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киево-Печерской лавре обнаружили у еще 17 человек.

Это люди, которые контактировали с пациентами, заболевшими две-три недели назад, заявил во время сегодняшнего видеобрифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, эти люди находились на самоизоляции, после завершения которой они прошли ПЦР-тестирование, показавшее наличие коронавируса.

Степанов отметил, что у органов местного самоуправления есть полномочия по представлению санитарного врача Киева усилить карантин локально — на территории заповедника Киево-Печерская лавра.

Все алгоритмы, которые должны это делать, у нас сделаны. Поэтому, я думаю, что будет соответствующее решение органов местной власти, потому что это именно их полномочия, — отметил министр.





Напомним, в Киево-Печерской лавре коронавирусной болезнью COVID-19 заразились уже более 130 человек.