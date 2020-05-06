Коронавирус в Киеве. Фото: РБК

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 1 тыс. 651 человека. За последние сутки инфицирование подтвердили у 68 человек, среди них трое медиков.

Среди новых больных 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет. Также заболели девочка и мальчик 4 и 5 лет соответственно. 24 человек госпитализировали. Об этом рассказал 6 мая мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Среди новых больных 17 человек — церковники из Киево-Печерской лавры. В целом там заразились уже более 130 человек.

За последние сутки восемь больных выздоровели, всего в Киеве переболели коронавирусом 99 человек. Сейчас в больницах находятся 205 инфицированных, среди них пятеро детей. 35 инфицированных — в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, 85 — на обсервации.

За последние сутки больше всего случаев инфицирования подтвердили в Печерском и Дарницком районах столицы — 23 и 17 новых больных соответственно. Сейчас в Печерском районе зарегистрировано 359 больных, в Дарницком — 278.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 мая коронавирус в Украине диагностирован у 13 тыс. 184 человек, из них 905 детей и 2 тыс. 251 медработник. За последние сутки инфицирование подтвердили у 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Были госпитализированы 118 больных.