Коронавірус у Києві. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n137784-u-kyievi-dodalysya-desyatky-hvoryh-na-koronavirus-novyy-spalah-stavsya-v-kyievo-pecherskiy-lavri.html

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 1 тис. 651 особи. За останню добу інфікування підтвердили у 68 осіб, серед них троє медиків.

Серед нових хворих 21 жінка віком від 23 до 76 років та 45 чоловікiв віком від 19 до 76 років. Також захворіли дівчинка та хлопчик 4 та 5 років відповідно. 24 осіб госпіталізували. Про це розповів 6 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Серед нових хворих 17 осіб — церковники з Києво-Печерської лаври. Загалом там заразилися вже понад 130 осіб.

За останню добу восьмеро хворих одужали, загалом у Києві перехворіли на коронавірус 99 осіб. Наразі у лікарнях перебувають 205 інфікованих, серед них п’ятеро дітей. 35 інфікованих — у важкому стані, троє з них підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 67 осіб перебувають у стаціонарах із підозрою на коронавірус, 85 — на обсервації.

За останню добу найбільше випадків інфікування підтвердили у Печерському та Дарницькому районах столиці — 23 та 17 нових хворих відповідно. Наразі у Печерському районі зареєстровано 359 хворих, у Дарницькому — 278.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 травня коронавірус в Україні діагностований у 13 тис. 184 осіб, із них 905 дітей та 2 тис. 251 медпрацівник. За останню добу інфікування підтвердили у 487 осіб, із них 24 дитини та 72 медпрацівника. Було госпіталізовано 118 хворих.