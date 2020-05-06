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Ракурс
Коронавірус в Україні

В Україні вже понад 13 тис. хворих на коронавірус, 2 тис. інфікованих вилікувалися

6 тра 2020, 09:27
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Коронавірус в Україні діагностований у 13 тис. 184 осіб, із них 905 дітей та 2 тис. 251 медпрацівник. За останню добу інфікування підтвердили у 487 осіб, із них 24 дитини та 72 медпрацівника. Було госпіталізовано 118 хворих.

За останню добу від коронавірусу померли 11 осіб, загальна кількість летальних випадків в Україні — 327. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 6 травня.

Водночас за минулу добу 118 пацієнтів одужали, загалом в Україні вилікувалися 2 тис. 97 хворих. За попередню добу в Україні зробили понад 6 тис. тестів на коронавірус. Загалом за весь період епідемії зроблено понад 140 тис. ПЛР-тестів.

За останню добу найбільша кількість нових хворих зареєстрована у Дніпропетровській (90 випадків), Львівській (39 випадків), Чернівецькій (37 інфікованих) областях та місті Київ — 68 інфікованих.



Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

  • Вінницька область — 472 випадки;
  • Волинська область — 359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 568 випадків;
  • Донецька область — 85 випадків;
  • Житомирська область — 456 випадків;
  • Закарпатська область — 572 випадки;
  • Запорізька область — 298 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1037 випадків;
  • Кіровоградська область — 402 випадки;
  • м. Київ — 1651 випадок;
  • Київська область — 891 випадок;
  • Львівська область — 553 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 165 випадків;
  • Одеська область — 505 випадків;
  • Полтавська область — 232 випадки;
  • Рівненська область — 787 випадків;
  • Сумська область — 130 випадків;
  • Тернопільська область — 935 випадків;
  • Харківська область — 403 випадки;
  • Херсонська область — 143 випадки;
  • Хмельницька область — 134 випадки;
  • Чернівецька область — 1985 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 65 випадків.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні все частіше фіксують у громадян без жодних симптомів захворювання. Безсимптомний перебіг СOVID-19 підвищує загрозу подальшого поширення вірусу і може затягнути терміни завершення епідемії. Нові осередки розповсюдження коронавірусу виявили у Києві, на Одещині та Миколаївщині.


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