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Коронавірус в Україні
В Україні вже понад 13 тис. хворих на коронавірус, 2 тис. інфікованих вилікувалисяhttps://racurs.ua/ua/n137768-v-ukrayini-vje-ponad-13-tys-hvoryh-na-koronavirus-2-tys-infikovanyh-vylikuvalysya.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований у 13 тис. 184 осіб, із них 905 дітей та 2 тис. 251 медпрацівник. За останню добу інфікування підтвердили у 487 осіб, із них 24 дитини та 72 медпрацівника. Було госпіталізовано 118 хворих.
За останню добу від коронавірусу померли 11 осіб, загальна кількість летальних випадків в Україні — 327. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 6 травня.
Водночас за минулу добу 118 пацієнтів одужали, загалом в Україні вилікувалися 2 тис. 97 хворих. За попередню добу в Україні зробили понад 6 тис. тестів на коронавірус. Загалом за весь період епідемії зроблено понад 140 тис. ПЛР-тестів.
За останню добу найбільша кількість нових хворих зареєстрована у Дніпропетровській (90 випадків), Львівській (39 випадків), Чернівецькій (37 інфікованих) областях та місті Київ — 68 інфікованих.
Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:
- Вінницька область — 472 випадки;
- Волинська область — 359 випадків;
- Дніпропетровська область — 568 випадків;
- Донецька область — 85 випадків;
- Житомирська область — 456 випадків;
- Закарпатська область — 572 випадки;
- Запорізька область — 298 випадків;
- Івано-Франківська область — 1037 випадків;
- Кіровоградська область — 402 випадки;
- м. Київ — 1651 випадок;
- Київська область — 891 випадок;
- Львівська область — 553 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 165 випадків;
- Одеська область — 505 випадків;
- Полтавська область — 232 випадки;
- Рівненська область — 787 випадків;
- Сумська область — 130 випадків;
- Тернопільська область — 935 випадків;
- Харківська область — 403 випадки;
- Херсонська область — 143 випадки;
- Хмельницька область — 134 випадки;
- Чернівецька область — 1985 випадків;
- Черкаська область — 314 випадків;
- Чернігівська область — 65 випадків.
Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні все частіше фіксують у громадян без жодних симптомів захворювання. Безсимптомний перебіг СOVID-19 підвищує загрозу подальшого поширення вірусу і може затягнути терміни завершення епідемії. Нові осередки розповсюдження коронавірусу виявили у Києві, на Одещині та Миколаївщині.