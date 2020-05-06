Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n137768-v-ukrayini-vje-ponad-13-tys-hvoryh-na-koronavirus-2-tys-infikovanyh-vylikuvalysya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у 13 тис. 184 осіб, із них 905 дітей та 2 тис. 251 медпрацівник. За останню добу інфікування підтвердили у 487 осіб, із них 24 дитини та 72 медпрацівника. Було госпіталізовано 118 хворих.

За останню добу від коронавірусу померли 11 осіб, загальна кількість летальних випадків в Україні — 327. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 6 травня.

Водночас за минулу добу 118 пацієнтів одужали, загалом в Україні вилікувалися 2 тис. 97 хворих. За попередню добу в Україні зробили понад 6 тис. тестів на коронавірус. Загалом за весь період епідемії зроблено понад 140 тис. ПЛР-тестів.

За останню добу найбільша кількість нових хворих зареєстрована у Дніпропетровській (90 випадків), Львівській (39 випадків), Чернівецькій (37 інфікованих) областях та місті Київ — 68 інфікованих.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 472 випадки;

Волинська область — 359 випадків;

Дніпропетровська область — 568 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 456 випадків;

Закарпатська область — 572 випадки;

Запорізька область — 298 випадків;

Івано-Франківська область — 1037 випадків;

Кіровоградська область — 402 випадки;

м. Київ — 1651 випадок;

Київська область — 891 випадок;

Львівська область — 553 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 165 випадків;

Одеська область — 505 випадків;

Полтавська область — 232 випадки;

Рівненська область — 787 випадків;

Сумська область — 130 випадків;

Тернопільська область — 935 випадків;

Харківська область — 403 випадки;

Херсонська область — 143 випадки;

Хмельницька область — 134 випадки;

Чернівецька область — 1985 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 65 випадків.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні все частіше фіксують у громадян без жодних симптомів захворювання. Безсимптомний перебіг СOVID-19 підвищує загрозу подальшого поширення вірусу і може затягнути терміни завершення епідемії. Нові осередки розповсюдження коронавірусу виявили у Києві, на Одещині та Миколаївщині.