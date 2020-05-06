Карантин у Верховній Раді. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n137767-arahamiya-proponuie-z-18-travnya-skasuvaty-karantyn-u-verhovniy-radi.html

Ракурс

Карантин у Верховній Раді може бути знятий 18 травня. Відповідну постанову зареєстрував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Дана постанова передбачає, що парламент повинен відновити роботу згідно з календарним планом третьої сесії з 18 травня 2020 року. Постанова опублікована на сайті Верховної Ради.

У документі пропонується визнати п. 1 постанови Верховної Ради «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину» таким, що втратив силу.

Як відомо, згідно з календарним планом третьої сесії, у вівторок, 18 травня, заплановано проведення чергового засідання Верховної Ради.

Як раніше писав «Ракурс», нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що парламент збереться на позачергове засідання 7 травня. Ініціатором позачергово засідання Верховної Ради виступила «Європейська солідарність».