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Ракурс
Карантин у Верховній Раді. Фото: Цензор.НЕТ

Арахамія пропонує з 18 травня скасувати карантин у Верховній Раді

6 тра 2020, 09:24
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Карантин у Верховній Раді може бути знятий 18 травня. Відповідну постанову зареєстрував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Дана постанова передбачає, що парламент повинен відновити роботу згідно з календарним планом третьої сесії з 18 травня 2020 року. Постанова опублікована на сайті Верховної Ради.

У документі пропонується визнати п. 1 постанови Верховної Ради «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину» таким, що втратив силу.



Як відомо, згідно з календарним планом третьої сесії, у вівторок, 18 травня, заплановано проведення чергового засідання Верховної Ради.

Як раніше писав «Ракурс», нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що парламент збереться на позачергове засідання 7 травня. Ініціатором позачергово засідання Верховної Ради виступила «Європейська солідарність».

Джерело: Ракурс


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