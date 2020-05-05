Засідання ВРУ. Фото: ТСН

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Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться у найближчий четвер, 7 травня.

Ініціатором засідання є політсила «Європейська солідарність». Вперше сесія відбудеться на вимогу опозиції. Було зібрано підписи 157 народних депутатів, серед них — четверо представників «Слуги народу». Про це 5 травня повідомив нардеп Олексій Гончаренко на власній сторінці у Telegram.

За інформацією нардепа, у порядку денному законопроекти № 3376 і № 3380 про соціальний захист медичних працівників, у тому числі про обов’язкове державне страхування медиків на випадок зараження або смерті від коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше повідомлялося, що опозиційні фракції і групи, до яких також долучилися кілька депутатів зі «Слуги народу», зібрали необхідні 150 підписів для скликання позачергового засідання Верховної Ради.

Народний депутат Петро Порошенко заявив, що парламент розгляне три законопроекти. Перший передбачає виплату медпрацівникові 200 тис. грн страховки в разі захворювання та 1,5 млн грн в разі його смерті. Другий стосується тест-систем, а третій — виплати надбавок до заробітних плат медпрацівникам, залученим до протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, народні депутати від «Слуги народу» заявляли, що позачергове засідання парламенту відбудеться 12 травня, а на цьому тижні ВРУ не збиратиметься.