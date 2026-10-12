Верховна Рада схвалила євроінтеграційний закон про безпеку праці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216759-rada-shvalyla-ievrointegraciynyy-zakon-pro-bezpeku-praci.html

Ракурс

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила євроінтеграційний закон, який наближає українське трудове законодавство до стандартів ЄС.

За законопроект № 10147 проголосували 246 народних депутатів. Документ запроваджує систему вимог щодо безпеки і здоров’я працівників та регулярне оцінювання роботодавцем ризиків, які можуть виникнути на робочому місці. Про це прес-служба ВРУ повідомила у Telegram.

Як пише «РБК-Україна» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк, згідно нового закону, роботодавець повинен оцінювати ризики на кожному робочому місці й впроваджувати заходи для їх усунення чи мінімізації — ще до того, як станеться нещасний випадок.

Проект закону вперше закріплює в законодавстві поняття «професійний ризик», «інцидент», «оцінювання ризиків» та «робоче місце». Також документ посилює процедури розслідування нещасних випадків і професійних захворювань.

Новий закон запроваджує майнову відповідальність. Передбачається, що роботодавець за рішенням суду відшкодовуватиме Фонду соціального страхування витрати на виплати постраждалому працівникові (якщо шкода сталася через недостатні заходи безпеки).

Крім того, закон приділяє увагу вразливим категоріям працівників: вагітним, жінкам, які нещодавно народили, працівникам до 18 років та людям з інвалідністю.

Нагадаємо, 12 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України». Цей законопроект потрібний для розблокування двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, котрі блокує Угорщина.