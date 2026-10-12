Закон про освіту мовами нацменшин ухвалила Рада

Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n216754-zakon-pro-osvitu-movamy-nacmenshyn-uhvalyla-rada.html

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Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України».

Відповідний законопроект № 16119 підтримали 266 народних депутатів.

Цей законопроект потрібний для розблокування двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, котрі блокує Угорщина.

Закон спрямований на розширення можливостей використання мов національних меншин України, які є офіційними мовами ЄС, та мов корінних народів України в освітньому процесі й комунікації у закладах освіти.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що законопроект відразу доручили невідкладно підписати голові Верховної Ради та направити на підпис президенту.