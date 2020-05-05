Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський часто жартує під час телефонних переговорів та особистих зустрічей зі світовими лідерами.

Ігор Жовква, заступник голови Офісу президента, заявив про це в інтерв’ю виданню Bituk Media.

І саме через це він подобається іншим своїм колегам. Вони цінують його почуття гумору і його реакцію, — запевнив Жовква.

За його словами, Зеленський може «дуже гостро і швидко відповісти».

Заступник голови Офісу президента зазначив, що президенти під час телефонних переговорів взагалі дуже часто жартують. За його словами, дипломатія це робити дозволяє і такі риси навіть цінують, оскільки вони притаманні не всім професійним дипломатам та лідерам держав.

Гумор — це та зброя, яка є в нашого президента, і він її дуже часто і вміло використовує, — наголосив Жовква.

Він зазначив, що є багато таких прикладів і колись, можливо, їх опишуть в мемуарах.

Жовква запевнив, що із Зеленським було і є дуже багато охочих зустрітися, наприклад, під час самітів. За його словами, рік тому Зеленський був цікавий іноземним політикам передусім завдяки феномену своєї перемоги на виборах, сьогодні — також завдяки зробленому за рік його президентства.

Дуже багато було охочих зустрітися, наприклад, під час самітів. Узагалі, ми проводимо під час саміту за участю президента (чи це Генасамблея ООН, чи це інтронізація імператора Японії) до 15−20 зустрічей. Інколи, на жаль, доводиться відмовляти через щільний графік, — запевнив Жовква.





Заступником голови Офісу президента Зеленський призначив Жовкву своїм указом 10 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Жовква заявив, що Офіс президента підтримує позицію щодо розвитку «азійського напрямку». Це, зокрема, поглиблення відносин з Японією, Китаєм та Індією. Ймовірно, Зеленський здійснить турне кількома країнами Азії.