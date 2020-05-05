Офіс Зеленського взяв курс на Азію і Африку у міжнародних відносинах

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Володимир Зеленський, ймовірно, здійснить турне кількома країнами Азії. Про це розповів заступник голови Офісу президента з міжнародних питань Ігор Жовква.

Після зняття заборон на пересування в умовах коронавірусу ми, безумовно, будемо планувати азійське турне президента. Щоб він відвідав декілька країн, з якими нам потрібно посилити наші відносини, — зауважив посадовець в інтерв’ю Bituk.media.

Жовква також нагадав про «прекрасний торішній візит» Зеленського до Японії. Разом з тим, на думку представника ОПУ, Україні необхідно посилювати відносини з Китаєм та Індією.

Нам треба продовжувати розвиток наших відносин з Індією, яка нині простягає нам руку допомоги… При цьому я б не забував інші регіони. Наприклад, Латинська Америка не менш цікава для України з погляду економічного потенціалу. Не забуваємо також і про Африку, — додав Жовква.

Чиновник переконаний, що Африка має не менший потенціал для розвитку української торгівлі і виходу вітчизняних підприємств на їхній ринок.

В умовах коронавірусу ми бачимо, що ситуація в Африці не менш (а може, на жаль, і більш) складна. Ми, як країна, яка подолає цю пандемію, теж можемо допомагати, уже маючи свій досвід, своє обладнання, — резюмував заступник глави ОПУ.

Жовква підтвердив, що Офіс президента підтримує позицію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо розвитку «азійського напрямку», зокрема поглиблення відносин з Японією, Китаєм та Індією.