Офис Зеленского взял курс на Азию и Африку в международных отношениях

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Владимир Зеленский, вероятно, совершит турне в страны Азии. Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента по международным вопросам Игорь Жовква.

После снятия запретов на передвижение в условиях коронавируса мы, безусловно, будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить наши отношения, — отметил чиновник в интервью Bituk.media.

Жовква также напомнил о «прекрасном прошлогоднем визите» Зеленского в Японию. Вместе с тем, по мнению представителя ОПУ, Украине необходимо усиливать отношения с Китаем и Индией.

Нам нужно продолжать развитие наших отношений с Индией, которая сейчас протягивает нам руку помощи… При этом я бы не забывал другие регионы. Например, Латинская Америка не менее интересна для Украины с точки зрения экономического потенциала. Не забываем также и об Африке, — добавил Жовква.

Чиновник убежден, что Африка имеет высокий потенциал для развития украинской торговли и выхода отечественных предприятий на их рынок.

В условиях коронавируса мы видим, что ситуация в Африке не менее (а может, к сожалению, и более) сложная. Мы, как страна, которая преодолеет эту пандемию, тоже можем помогать, используя уже свой опыт, свое оборудование, — резюмировал заместитель главы ОПУ.

Жовква подтвердил, что Офис президента поддерживает позицию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по развитию «азиатского направления», в частности углубление отношений с Японией, Китаем и Индией.