Зеленський затвердив склад української делегації у ТКГ щодо Донбасу. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, своїм указом затвердив склад делегації України для участі в тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Очолює українську делегацію колишній президент України Леонід Кучма. Також до складу делегації увійшли низка міністрів та народних депутатів України. Про це повідомляється на сайті президента.

До складу делегації увійшли:

віце-прем'єр-міністр України — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації);

(перший заступник глави делегації); голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп Олександр Мережко (заступник глави делегації);

(заступник глави делегації); заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань);

(представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань); голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань);

(представник України в робочій підгрупі з політичних питань); заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань);

(представник України в робочій підгрупі з безпекових питань); голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Зазначається, що глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників. Також Міністерство закордонних справ України повинно забезпечити організаційну, інформаційну, консультативну складові діяльності делегації України в ТКГ.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що консультативна рада в політичній підгрупі тристоронньої групи за участю ОРДЛО передбачає спілкування не з бойовиками самопроголошених республік, а з місцевими жителями, цивільними українцями, які продовжують жити на непідконтрольній території.