Між Трампом і Зеленським виникла «персональна хімія» - ОП / Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137739-mij-trampom-i-zelenskym-vynykla-personalna-himiya-op.html

Ракурс

Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час торішньої зустрічі у Нью-Йорку добре поладнали. За словами заступника голови Офісу президента Ігор Жовкви, між лідерами країн виникла «персональна хімія».

Важливо, що між президентами України та США з’явилася «персональна хімія» — я це бачив на власні очі. Сподіваюся, вона триватиме і надалі, — зауважив посадовець в інтерв’ю Bituk.media.

Водночас в ОПУ визнали, що скандал, який виник через телефонну розмову Трампа і Зеленського «позбавив позитивних емоцій під час підготовки зустрічі».

Коли ми були в Нью-Йорку, багато хто тут, в Україні, радив скасувати зустріч із Трампом, мовляв, не треба зараз президенту Зеленському зустрічатися з ним, бо ця історія буде продовжуватись. І не менший тиск, очевидно, був і на американську сторону… Але обидва лідери прийняли мудре рішення провести цю зустріч, — зауважив заступник глави ОПУ.

Також Жовква додав, що у Зеленського не знімають з порядку денного візит президента України до США.

Але президент кілька разів заявляв, що йому не потрібен візит заради візиту. Цей візит має бути ефективним, — додав чиновник.

Він нагадав про потенціал співпраці у енергетиці після зустрічі з віце-президентом США, коли був укладений тристоронній меморандум між Польщею і США щодо постачання американських енергоресурсів до Європи, зокрема й в Україну.

Нині об'єктивна ситуація — гаряча передвиборча кампанія в США… Тому Україна дотримуватиметься виваженої політики, — резюмував Жовква.

Нагадаємо, торік у вересні у Нью-Йорку відбулася зустріч Зеленського і Трампа, напередодні якої Білий дім оприлюднив стенограму скандальної телефонної розмови двох лідерів. 25 вересня Палата представників американського Конгресу розпочала офіційний процес імпічменту — розслідування звинувачень на адресу президента Трампа щодо цієї телефонної розмови. Адміністрація Трампа заявила, що розмова з українським лідером була «дуже дружньою і цілком доречною».