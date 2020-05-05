Том Круз. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n137737-tom-kruz-razom-iz-nasa-i-spacex-znime-novyy-boyovyk-u-kosmosi.html

Ракурс

Відомий американський актор Том Круз планує зняти новий бойовик. Як відомо, усі фантастичні бойовики знімаються у студії, але Круз вирішив підібрати для свого нового фільму дуже незвичну локацію — космос.

Для зйомок нового бойовика у космосі Круз заручився підтримкою NASA і компанії Ілона Маска SpaceX, пише видання Deadline.

Видання стверджує, що новий бойовик не буде продовженням відомої франшизи «Місія нездійсненна». Проект поки що немає назви, він знаходиться на ранній стадії розробки і жодна зі студій не запропонувала Крузу співпрацю.

Слід уточнити, що Круз не є професійним каскадером або майстром бойових мистецтв, але актор більшість трюків у кіно виконує самостійно. Досить часто Круз отримує травми, але це його не зупиняє. За словами актора, кожна роль для нього стає своєрідним викликом.

Залишається лише сподіватися, що Крузу вдасться реалізувати свій проект і ми зможемо побачити на екранах перший художній фільм, знятий у космосі.

Як раніше писав «Ракурс», Круз входить до трійки найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. За роль у фільмі «Війна світів» актор отримав гонорар у сумі 100 млн дол.