Том Круз. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n137737-tom-kruz-vmeste-s-nasa-i-spacex-snimet-novyy-boevik-v-kosmose.html

Ракурс

Известный американский актер Том Круз планирует снять новый боевик. Как известно, все фантастические боевики снимаются в студии, но Круз решил подобрать для своего нового фильма очень необычную локацию — космос.

Для съемок нового боевика в космосе Круз заручился поддержкой NASA и компании Илона Маска SpaceX, пишет издание Deadline.

Издание утверждает, что новый боевик не будет продолжением известной франшизы «Миссия невыполнима». У проекта пока что нет названия, он находится на ранней стадии разработки и ни одна из студий не вызвалась сотрудничать с Крузом.

Следует уточнить, что Круз не является профессиональным каскадером или мастером боевых искусств, но актер большинство трюков в кино выполняет самостоятельно. Довольно часто Круз получает травмы, но это его не останавливает. По словам актера, каждая роль для него становится своеобразным вызовом.

Остается лишь надеяться, что Крузу удастся реализовать свой проект и мы сможем увидеть на экранах первый художественный фильм, снятый в космосе.

Как ранее писал «Ракурс», Круз входит в тройку самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. За роль в фильме «Война миров» актер получил гонорар в сумме 100 млн долл.