Между Трампом и Зеленским возникла «персональная химия» - ОП

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Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время прошлогодней встречи в Нью-Йорке хорошо поладили. По словам заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовквы, между лидерами стран возникла «персональная химия».

Важно, что между президентами Украины и США появилась «персональная химия» — я это видел собственными глазами. Надеюсь, она будет продолжаться, — отметил чиновник в интервью Bituk.media.

В то же время в ОПУ признали, что скандал, который возник из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского «лишил положительных эмоций во время подготовки встречи».

Когда мы были в Нью-Йорке, многие здесь, в Украине, советовали отменить встречу с Трампом, мол, не надо сейчас президенту Зеленскому встречаться с ним, потому что эта история будет продолжаться. И не меньшее давление, очевидно, осуществлялось и на американскую сторону… Но оба лидера приняли мудрое решение провести эту встречу, — отметил заместитель главы ОПУ.

Также Жовква добавил, что у Зеленского не снимают с повестки дня визит президента Украины в США.

Но президент несколько раз заявлял, что ему не нужен визит ради визита. Этот визит должен быть эффективным, — добавил чиновник.

Он напомнил о потенциале сотрудничества в энергетике после встречи с вице-президентом США, когда был заключен трехсторонний меморандум между Польшей и США о поставках американских энергоресурсов в Европу, в том числе и в Украине.

Сейчас объективная ситуация — горячая предвыборная кампания в США… Поэтому Украина будет придерживаться взвешенной политики, — резюмировал Жовква.

Напомним, в сентябре прошлого года в Нью-Йорке состоялась встреча Зеленского и Трампа, накануне которой Белый дом обнародовал стенограмму скандального телефонного разговора двух лидеров. 25 сентября Палата представителей Конгресса США начала официальный процесс импичмента — расследования обвинений в адрес президента Трампа из-за телефонного разговора. Администрация Трампа заявила, что разговор с украинским лидером была «очень дружественным и вполне уместным».