Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Фото: ОП

https://racurs.ua/n137738-s-nardepami-i-ministrami-zelenskiy-utverdil-sostav-ukrainskoy-delegacii-v-tkg-po-donbassu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, своим указом утвердил состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Возглавляет украинскую делегацию бывший президент Украины Леонид Кучма. Также в состав делегации вошли ряд министров и народных депутатов Украины. Об этом сообщается на сайте президента.

В состав делегации вошли:

вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации);

(первый заместитель главы делегации); глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп Александр Мережко (заместитель главы делегации);

(заместитель главы делегации); заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);

(представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам); глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам);

(представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам); заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);

(представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности); глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Отмечается, что глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников. Также Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить организационную, информационную, консультативную составляющие деятельности делегации Украины в ТКГ.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что консультативный совет в политической подгруппе трехсторонней группы с участием ОРДЛО предусматривает общение не с боевиками самопровозглашенных республик, а с местными жителями, мирным населением, которые продолжают жить на неподконтрольной территории.