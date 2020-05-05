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Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Фото: ОП

С нардепами и министрами: Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу

5 мая 2020, 15:20
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Владимир Зеленский, президент Украины, своим указом утвердил состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Возглавляет украинскую делегацию бывший президент Украины Леонид Кучма. Также в состав делегации вошли ряд министров и народных депутатов Украины. Об этом сообщается на сайте президента.

В состав делегации вошли:

  • вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации);
  • глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп Александр Мережко (заместитель главы делегации);
  • заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);
  • глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам);
  • заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);
  • глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).



Отмечается, что глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников. Также Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить организационную, информационную, консультативную составляющие деятельности делегации Украины в ТКГ.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что консультативный совет в политической подгруппе трехсторонней группы с участием ОРДЛО предусматривает общение не с боевиками самопровозглашенных республик, а с местными жителями, мирным населением, которые продолжают жить на неподконтрольной территории.


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