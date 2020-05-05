Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский часто шутит во время телефонных переговоров и личных встреч с мировыми лидерами.

Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента, заявил об этом в интервью изданию Bituk Media.

И именно поэтому он нравится другим своим коллегам. Они ценят его чувство юмора и его реакцию, — заверил Жовква.

По его словам, Зеленский может «очень остро и быстро ответить».

Заместитель главы Офиса президента отметил, что президенты во время телефонных переговоров вообще очень часто шутят. По его словам, дипломатия это делать позволяет и такие черты даже ценят, поскольку они присущи не всем профессиональным дипломатам и лидерам государств.

Юмор — это оружие, которое есть у нашего президента, и он его очень часто и умело использует, — отметил Жовква.

Он отметил, что есть много таких примеров и когда-нибудь, возможно, их опишут в мемуарах.

Жовква заверил, что с Зеленским было и есть очень много желающих встретиться, например, во время саммитов. По его словам, год назад Зеленский был интересен иностранным политикам прежде всего благодаря феномену своей победы на выборах, сегодня — также благодаря сделанному за год его президентства.

Очень много было желающих встретиться, например, во время саммитов. Вообще, мы проводим во время саммита с участием президента (будь то Генассамблея ООН, или это интронизация императора Японии) до 15−20 встреч. Иногда, к сожалению, приходится отказывать из-за плотного графика, — заверил Жовква.





Заместителем председателя Офиса президента Зеленский назначил Жовкву своим указом 10 сентября 2019 года.

Напомним, Жовква заявил, что Офис президента поддерживает позицию по развитию «азиатского направления». Это, в частности, углубление отношений с Японией, Китаем и Индией. Вероятно, Зеленский совершит турне по нескольким странам Азии.