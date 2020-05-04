Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку своих избирателей.

Зеленский по-прежнему лидирует среди потенциальных участников следующих выборов президента, однако со значительно меньшими процентами поддержки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 17 по 25 апреля методом телефонного опроса.

Если бы президентские выборы проходили в конце апреля, то за Зеленского бы проголосовали 27,7% опрошенных (42,6% среди тех, кто уже определился с выбором).

На втором месте — экс-президент Петр Порошенко. Его на выборах готовы поддержать 9,7% опрошенных (14,9% среди тех, кто определился).

За нардепа от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко готовы проголосовать 8% опрошенных (12,2% среди тех, кто определился).

Четвертую строчку занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 6,3% (9,7% определившихся).

Также в пятерке лидеров — Игорь Смешко. За него в конце апреля готовы были проголосовать 4,1% опрошенных (6,4% среди тех, кто определился).

В то же время Зеленский возглавляет рейтинг украинских политиков по уровню доверия к ним. Только ему доверяют более 57% опрошенных, а не доверяют 37%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова доверяют 34% опрошенных, а не доверяют — 37%. Лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку доверяют 20% украинцев, в то время как не доверяют — 64%.

Бойко доверяют 19%, а не доверяют 66%, Тимошенко доверяют 18,5% и не доверяют 74%, а Порошенко — 18% и 77% соответственно.

Напомним, согласно опросам, большинство избирателей также поддерживает провластную партию «Слуга народа».