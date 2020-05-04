Послы G7 грозят Украине потерей поддержки в случае увольнения Сытника. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n137674-posly-g7-grozyat-ukraine-poterey-mejdunarodnoy-podderjki-v-sluchae-uvolneniya-sytnika.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине остается одной из самых актуальных проблем. Украина потеряет международную поддержку со стороны стран G7, если будут приняты изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро. В частности речь идет о законопроекте № 3133 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах». Данный законопроект дает возможность уволить с занимаемой должности директора НАБУ Артема Сытника.

Принятие законодательства, которое нарушает независимость антикоррупционных институтов, угрожает правильному вектору реформирования Украины, а также может повлиять на желание международного сообщества оказывать нашей стране поддержку. Об этом сообщила в Twitter группа послов стран G7в Украине.

В сообщении сказано, что США, Евросоюз, Канада, Франция, Германия, Япония и Италия продолжают поддерживать ведомства в Украине, которые занимаются борьбой с коррупцией.

По мнению послов, борьба с коррупцией было одним из главных требований украинского общества во время Революции достоинства. Мало того, это требование остается актуальным и сейчас.

Как известно, законопроект № 3133 предусматривает процедуру увольнения с должности в правоохранительных органах лиц, в отношении которых был составлен протокол о коррупции.

Как ранее писал «Ракурс», комитет Верховной Рады в конце апреля поддержал законопроект об увольнении директора НАБУ Сытника.